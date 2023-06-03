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Galaxy S24 Ultra может не получить телеобъектива с переменным зумом
Samsung хранит по этому поводу молчание
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Камера является одним из наиболее важных компонентов современных смартфонов. Именно на основании их качества многие принимают решение, покупать тот или иной аппарат или нет. Особенно это важно для флагманских моделей стоимостью более 100000 руб. К числу таких в следующем году будет относиться Samsung Galaxy S24 Ultra. Не исключено, что камеры в нём останутся по большей части такими, какие есть сейчас в Galaxy S23 Ultra.

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Инсайдер @Tech_Reve в Твиттере сообщает, что новая модель не получит телеобъектива с переменным зумом, о чём говорилось ранее. Вместо этого сзади останутся четыре камеры с основной 200 Мп, сверхширокоугольной 12 Мп, телеобъективы с 10-кратным и 3-кратным зумом. Камера с 10-кратным зумом должна получить незначительные улучшения, но какие именно, пока не сообщается.

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Ранее этот же инсайдер писал, что Samsung собирается поставить в новом аппарате камеру с переменным зумом. Samsung пока молчаливо взирает на эти слухи, ничего не подтверждая и не опровергая, пишет Phonearena.

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#смартфоны #samsung
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