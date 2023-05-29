Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung будет развивать в Южной Корее инфраструктуру поставщиков оборудования
По примеру TSMC на Тайване.
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр

В марте этого года, как напоминает Nikkei Asian Review, компания Samsung Electronics заявила о готовности вложить в развитие собственных предприятий на территории Южной Кореи в общей сложности $229 млрд сроком до 2042 года включительно. По информации японского агентства, часть этих средств будет направлена на привлечение партнёров, специализирующихся на поставках литографического оборудования.

реклама

Источник изображения: Nikkei Asian Review

рекомендации
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

По крайней мере, в окрестностях Сеула уже готовятся разместить свои предприятия и исследовательские центры американская Applied Materials и нидерландская ASML. Последняя будет осуществлять на территории Южной Кореи ремонт своего оборудования, что заметно сократит сроки соответствующих работ. Кроме того, ASML откроет в Южной Корее учебный центр для сотрудников тех же Samsung Electronics и SK hynix. Японские поставщики оборудования тоже организуют в Южной Корее работу своих «чистых комнат», заметно сокращая время освоения местными клиентами выпуска новой продукции. В этом отношении Samsung наверняка стремится повторить путь TSMC, которая подобную концентрацию партнёров обеспечила на территории Тайваня, добившись в дальнейшем безусловного преимущества на рынке контрактных услуг по производству полупроводниковых компонентов.

#samsung #полупроводники #южная корея
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Процессоры с архитектурой Arm v9.2 будут выпускаться по технологиям TSMC N3E и Intel 18A
Властям США удалось сформировать систему предупреждения о проблемах в полупроводниковой отрасли
Министр торговли КНР осудил присоединение Японии к экспортным ограничениям США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему ЗРК MIM-104 "Patriot" называют "мусоровозом с гидроприводом"
34
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно Fallout: New Vegas - Ultimate Edition
25
Как развивались события 22 мая во время вторжения украинской ДРГ в Белгородскую область
5
О значении взятия Артёмовска и 3 варианта развития событий после него
48
Как горе-сборщики унижают производительность актуального железа
35
Самая бюджетная геймерская сборка мая 2023 для ультимативных настроек графики в 4К всего за 370 000р
15
Собираю геймерский ПК для 2К под себя – Radeon RX 6750 XT + Ryzen 7 5800X3D всего за 120 000р
12
Обзор NVME накопителя Silicon Power UD85 объемом 2 ТБ: малый нагрев, немалый объем и PCIe 4
4
Ремонт видеокарты после некачественного сервиса - как избежать проблем
7
Итоги гоночного уик-энда 27-28 мая
+

Сейчас обсуждают

Надежда Непша
09:29
Это же как мозги надо промыть им! Другой же информации нет вообще, типа: я в домике
В Киеве выдвинули встречные требования к РФ для мирного урегулирования конфликта: репарации, разоружение, и денуклеаризация
Игорь Жолнерович
09:27
Русский Маск - звучит как "белый негр", чтобы стать 2м Маском нужно для начала как минимум свалить из России))
Давайте разберемся: электромобили лучше или хуже обычных автомобилей для окружающей среды
Олег Жарких
09:26
Сборка имеет право на жизнь, но я бы взял 6800хт и камень 5600х с по следующей заменой на х3д. И если остаться на 5600х попугаев будет больше. Плата конечно тот ещё калл.
Собираю геймерский ПК для 2К под себя – Radeon RX 6750 XT + Ryzen 7 5800X3D всего за 120 000р
no_fate
09:21
Про хаймарсы украинские свиньи точно так же поначалу говорили.
Резников: Россия не перехватила ни одной ракеты Storm Shadow, выпущенной Украиной
Ben Zona
09:20
Разумеется, вы все вернете. До последней пяди. Впрочем, болота мы вам оставим. Для компактного проживания.
Для завершения СВО нужен бросок в сторону Днепра — Пригожин
Игорь Васильев
09:14
Ты не эксперт
Bloomberg: российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» медленная и не способна маневрировать
федор садовский
09:13
Множать множать, никак не помножать
Залужный опубликовал ролик с подписью "Пришло время возвращать свое"
Роберт Шарипов
09:13
Я думал здесь про него речь не зайдёт
ВСУ предприняли неудачную попытку сбить миномётным огнём флаг РФ со здания в освобождённом Бахмуте
федор садовский
09:11
Наташа Каво ты там победила? =)
Залужный опубликовал ролик с подписью "Пришло время возвращать свое"
dimkahon
09:10
Какая разница, каким образом достигается высокий фпс? Картинки что с длсс, что без нужно с лупой рассматривать, чтобы разницу увидеть. а подготовка кадров длсс дает до 100% прироста фпс в том же кибер...
При работе в режиме PCIe 3.0 новая GeForce RTX 4060 Ti может даже уступать RTX 3060 Ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем