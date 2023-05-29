В марте этого года, как напоминает Nikkei Asian Review, компания Samsung Electronics заявила о готовности вложить в развитие собственных предприятий на территории Южной Кореи в общей сложности $229 млрд сроком до 2042 года включительно. По информации японского агентства, часть этих средств будет направлена на привлечение партнёров, специализирующихся на поставках литографического оборудования.
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По крайней мере, в окрестностях Сеула уже готовятся разместить свои предприятия и исследовательские центры американская Applied Materials и нидерландская ASML. Последняя будет осуществлять на территории Южной Кореи ремонт своего оборудования, что заметно сократит сроки соответствующих работ. Кроме того, ASML откроет в Южной Корее учебный центр для сотрудников тех же Samsung Electronics и SK hynix. Японские поставщики оборудования тоже организуют в Южной Корее работу своих «чистых комнат», заметно сокращая время освоения местными клиентами выпуска новой продукции. В этом отношении Samsung наверняка стремится повторить путь TSMC, которая подобную концентрацию партнёров обеспечила на территории Тайваня, добившись в дальнейшем безусловного преимущества на рынке контрактных услуг по производству полупроводниковых компонентов.