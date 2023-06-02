Выходящая в этом году серия видеокарт Nvidia RTX 4000 разочаровал очень многих потенциальных покупателей. Отмена карты RTX 4080 12 ГБ, разочаровавшая объёмом памяти и шириной шины RTX 4060 Ti, высокие цены на них возмутили пользователей. В результате приходится надеяться, что карты следующего поколения окажутся более удачными. Не исключено, что они будут представлены уже в 2024 году.
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Во время выступления на выставке Computex глава компании Nvidia упомянул архитектуру Hopper Next. Прежде была представлена архитектура под названием Hopper для дата-центров, промышленных предприятий и ИИ. Hopper Next может войти в состав игровых видеокарт.
На YouTube-канале RedGamingTech говорится, что Hopper Next относится к Blackwell. Это кодовое имя следующего поколения игровых видеокарт Nvidia. Также данная архитектура может войти в состав компонентов высокопроизводительных вычислений (HPC) для ИИ и других корпоративных целей.
В Blackwell ждут значительного прироста производительности по сравнению с Lovelace. Речь может идти о двухкратном приросте, в том числе в трассировке лучей.
Новый графические чипы должны выпускаться на техпроцессе TSMC 3 нм, хотя могут воспользоваться и услугами Intel. Первые испытания производства на предприятиях Intel дали хорошие результаты.
Будет интересно посмотреть, сколько видеопамяти получат новые карты. Многие считают, что объёма 8 ГБ уже недостаточно для разрешения выше 1080p. Никто бы не отказался и от снижения цен, но в реальности наверняка можно надеяться лишь на то, что они не вырастут ещё сильнее, пишет Techspot.