Во время своего визита на Тайвань основатель и бессменный руководитель компании NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) предпочёл не комментировать слухи о намерениях посетить Китай, но агентство Reuters со ссылкой на китайские СМИ сообщило сегодня, что визит генерального директора NVIDIA в Шанхай может состояться в ближайший вторник, шестого июня.
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Напомним, что в программу визита, предположительно, войдут деловые встречи с представителями Alibaba, Tencent и ByteDance, а за аппаратное направление будут отвечать автопроизводители BYD и Li Auto, а также компания Xiaomi, выпускающая широкий ассортимент потребительской электроники. NVIDIA получает в КНР до пятой части своей выручки, а потому даже в условиях санкций США старается уделять потребностям местного рынка достойное внимание.