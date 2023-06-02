Студия Hello Games вот уже почти 7 лет продвигает свою главную игру No Man's Sky, при этом не прибегая к микротранзакциям. Сначала она зарабатывала на продаже этой игры на PlayStation 4, потом игра была перенесена на Nintendo Switch, Xbox, PlayStation 5 и ПК. Это позволило выпустить свыше 20 значительных обновлений, из которых в этом году были представлены Fractal и Interceptor.
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В четверг игра No Man's Sky стала доступной и на компьютерах Mac.Планы выпуска её здесь были анонсированы год назад на конференции разработчиков WWDC 2022, но сроки не назывались. Игра доступна на платформе Steam, но появится также и в магазине Apple Mac.
Версия игры для Mac содержит весь контент за 7 лет, в отличие от версии для Switch. Игра была создана с нуля, чтобы эффективно воспользоваться процессором Apple и интерфейсом Metal 3. При этом игра работает также на компьютерах Mac с процессорами Intel. Разработчики обещают высокую скорость загрузки и производительность благодаря апскейлингу MetalFX. Графика должна быть на уровне консолей при сохранении достаточно высокой автономности ноутбуков.
Купившие в магазине Steam версию игры для Windows могут получить версию для Mac бесплатно вместе с сохранениями. Среди системных требований процессор Intel Core i5, 8 ГБ памяти, 20 ГБ хранилище и видеокарта Radeon Pro 570X 4 ГБ. Также нужна операционная система от macOS Monterey 12.3, которая есть на компьютерах Mac от 2017 года выпуска, пишет Techspot.