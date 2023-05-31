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Apple выпустила Apple Music Classical на Android раньше, чем на iPadOS или macOS
Речь идёт о программе Apple Music Classical
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У подписчиков сервиса Apple Music имеется доступ к разделу классической музыки. Данная программа проще по сравнению с основным приложением, зато предлагает поиск по композитору, дирижёру, номеру в каталоге и т.д.

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На этой неделе приложение Apple Music Classical было выпущено на платформе Android. Ранее оно было доступно на iOS для аппаратов iPhone, но его нет в системах iPadOS или macOS для планшетов и компьютеров Apple.

Правда, с технической точки зрения Apple Music Classical можно запустить на iPadOS. Однако, отсутствие оптимизации под более крупный экран означает не самую удобную работу. Для компьютеров Mac приложения просто не существует.

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Быть может, дело в создателе приложения. В позапрошлом году Apple приобрела приложение Primephonic, которое и легло в основу Apple Music Classical. Его код изначально создавался под iOS и Android. Для переноса приложения на iPadOS и macOS придётся приложить дополнительные усилия, пишет Androidauthority.

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