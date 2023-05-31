У подписчиков сервиса Apple Music имеется доступ к разделу классической музыки. Данная программа проще по сравнению с основным приложением, зато предлагает поиск по композитору, дирижёру, номеру в каталоге и т.д.
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На этой неделе приложение Apple Music Classical было выпущено на платформе Android. Ранее оно было доступно на iOS для аппаратов iPhone, но его нет в системах iPadOS или macOS для планшетов и компьютеров Apple.
Правда, с технической точки зрения Apple Music Classical можно запустить на iPadOS. Однако, отсутствие оптимизации под более крупный экран означает не самую удобную работу. Для компьютеров Mac приложения просто не существует.
Быть может, дело в создателе приложения. В позапрошлом году Apple приобрела приложение Primephonic, которое и легло в основу Apple Music Classical. Его код изначально создавался под iOS и Android. Для переноса приложения на iPadOS и macOS придётся приложить дополнительные усилия, пишет Androidauthority.