Речь идёт о программе Apple Music Classical

У подписчиков сервиса Apple Music имеется доступ к разделу классической музыки. Данная программа проще по сравнению с основным приложением, зато предлагает поиск по композитору, дирижёру, номеру в каталоге и т.д.

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На этой неделе приложение Apple Music Classical было выпущено на платформе Android. Ранее оно было доступно на iOS для аппаратов iPhone, но его нет в системах iPadOS или macOS для планшетов и компьютеров Apple.

Правда, с технической точки зрения Apple Music Classical можно запустить на iPadOS. Однако, отсутствие оптимизации под более крупный экран означает не самую удобную работу. Для компьютеров Mac приложения просто не существует.

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Быть может, дело в создателе приложения. В позапрошлом году Apple приобрела приложение Primephonic, которое и легло в основу Apple Music Classical. Его код изначально создавался под iOS и Android. Для переноса приложения на iPadOS и macOS придётся приложить дополнительные усилия, пишет Androidauthority.