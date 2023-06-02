Разработка начнётся после релиза игры на PlayStation 5 в этом месяце

Геймеры всегда рады появлению игр с консоли PlayStation 5 на компьютерах. Многие не отказались бы увидеть на них и игру Final Fantasy XVI. Теперь Square Enix подтверждает, что в своё время это случится.

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Продюсер Final Fantasy XVI Наоки Йошида рассказал, что разработку компьютерной версии начнут после релиза игры на PlayStation 5, который запланирован на 22 июня. Игровая серия Final Fantasy ни одно десятилетие была эксклюзивом консолей, но в последние годы все главные версии перенесли на компьютеры. В частности, недавно впервые там появились первые шесть игр серии.

Показанный в ноябре прошлого года ролик на протяжении нескольких секунд демонстрировал сделанную мелким шрифтом надпись, согласно который игра будет эксклюзивом PlayStation 5 на протяжении шести месяцев. Поскольку на PS5 она выходит в июне, на компьютерах она может появиться не раньше декабря. Однако, судя по релизам прошлых игр серии, на перенос нужно больше, чем полгода.

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Например, Final Fantasy XV вышла на компьютерах в 2018 году, через два года после появления на PlayStation 4 и Xbox One. Ремейк Final Fantasy VII появился в игровом магазине Epic Games Store в декабре 2021 года, спустя полтора года после релиза на PlayStation 4. Только недавно игра появилась и в магазине Steam, пишет Techspot.