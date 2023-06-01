Появилась информация, согласно которой устройство потоковой трансляции Chromecast больше не получает поддержку от компании Google. Данная модель была представлена в 2013 году, превращая любой телевизор в Smart TV всего за $35. Таким образом, поддержка устройства длилась почти 10 лет.
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Теперь Chromecast не будет получать обновлений программного обеспечения и патчей безопасности. Также со временем может ухудшиться производительность работы устройства.
С 2019 года Google выпускала для Chromecast исключительно обновления безопасности и закрывала ошибки, не предлагая новой функциональности. В последний раз обновление было представлено в прошлом ноябре, а до этого их не было на протяжении трёх лет. К настоящему времени существуют более современные версии Chromecast, включая модель HD за $30 и модель 4K за $50, напоминает Engadget.