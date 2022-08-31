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Сравнение энергопотребления приставок потоковой трансляции показывает выгоды владения Apple TV 4K
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Приставки для потоковых трансляций от Apple, Roku, Amazon и Google стали распространёнными в домах по всему миру. Такие трансляции этим летом кое-где обошли кабельное телевидение и вышли в лидеры среди зрителей. Очевидно, что сейчас в эксплуатации находится рекордное количество устройств потоковой трансляции. Это наводит на мысль о том, какое у них энергопотребление и сколько придётся платить за электричество.

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На сайте How-To Geek использовали умную розетку для измерения энергопотребления пяти популярных устройств, среди которых Roku Ultra, Chromecast Ultra и Chromecast с Google TV. Данные по Fire TV 4K и Apple TV 4K взяли из интернета.

Результаты показывают, что Roku Ultra и Apple TV 4K в активном режиме потребляют примерно поровну. Больше других расходует Roku Ultra, а именно 3 Вт в режиме ожидания. Остальные в этом режиме потребляли не более 1,5 Вт.

Результаты могут отличаться в зависимости от типа просматриваемого контента. Например, потоковая трансляция фильма в формате 4K HDR с Netflix потребляет больше, чем трансляция 720p с YouTube.

Для финансовых расчётов за базовый тариф на электроэнергию взяли сумму в размере $0,18 за киловатт-час (кВтч) и установили 4 часа активного использования приставок в сутки и 20 часов в режиме ожидания. Расходы получились следующие:

  • Apple TV 4K: около $1,44 в год.
  • Chromecast Ultra: около $2,41 в год.
  • Fire TV 4K: около $2,36 в год.
  • Chromecast с Google TV: около $1,83 в год.
  • Roku Ultra: около $4,87 в год.

Roku Ultra является самой прожорливой в режиме ожидания и потому дорогой приставкой. Apple TV 4K находится на уровне с Roku Ultra по расходу энергии в активном режиме, но у неё самое низкое энергопотребление в режиме ожидания. Поэтому в целом владение этой приставкой обходится дешевле всего с точки зрения счетов за электричество. При этом любая приставка потоковой трансляции потребляет гораздо меньше энергии, чем традиционная кабельная приставка, пишет Techspot.

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#приставки
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