Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Google представила новый Chromecast без 4K за $30
Многие пользователи ждали вместо этого новое флагманское предложение
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

В четверг компания Google анонсировала очередной вариант своего устройства потоковой трансляции Chromecast на Google TV по сниженной стоимости. Эта модель получила внешний вид, сходный с Chromecast на Google TV (4K) 2020 года. Пульт дистанционного управления с голосовым управлением также не изменился. Разница состоит в поддержке трансляций в формате максимум 1080p HDR на скорости до 60 кадров/с.

реклама

Устройство работает на полноценной программной платформе Google TV. Это даёт пользователям доступ к более 10000 приложений, среди них HBO Max, Prime Video, Disney+ и другие популярные сервисы. Кнопка Google Assistant на пульте поможет в поиске передач и даст ответы на повседневные вопросы.

Новый Chromecast представляет собой бюджетное предложение для тех, кто пока не обзавёлся телевизором формата 4K или для добавления «умных» возможностей второму телевизору. При этом многие ожидали получить новый премиальный Chromecast с более мощными внутренними компонентами и расширенным хранилищем. В данном случае вместимость хранилища составляет 8 ГБ, что для современного устройства потоковой трансляции близко к минимально допустимому уровню. Быть может, обновлённый флагман выпустят позже.


рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Пока же новый Chromecast (HD) стоит в США $29,99, что на $5 дешевле модели первого поколения. Он доступен в единственном белом цвете, тогда как вариант 4K есть белый, синий и розовый, сообщает Techspot.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#google #chromecast
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Google Pixel 7 Pro замечен в Geekbench и предполагается, что он будет иметь 12 ГБ оперативной памяти
Компания Google планирует перенести все напоминания помощника и календаря в отдельное приложение
Выход Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro перенесен на 18 октября
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американские ракеты AGM-88 HARM не прижились на украинском МиГ-29 и показали нулевую эффективность
121
Майнеры продолжают добывать криптовалюту себе в убыток, не окупается даже розетка
85
Биткоин и Эфир ушли на дно, а эксперты заговорили о приближении криптозимы и падении ВТС до $12 000
21
После анонса GeForce RTX 4090 цены на видеокарты NVIDIA в РФ пошли вниз, а скидки достигли 20%
14
AMD официально скинула цены на видеокарты: Radeon RX 6600XT – 14 000р, а Radeon RX 6900ХТ – 41 000р
15
Европа начинает отказываться от товаров из Китая
17
GeForce RTX 4080 выглядит разочаровывающе и уступает GeForce RTX 3090 Ti без трассировки лучей
40
NVIDIA против геймеров – почему владельцы GeForce RTX 30 не получат DLSS 3.0 и чем ответит Лиза Су
17
Прошла неделя с перехода Ethereum на Proof of Stake
7
В Китае можно купить GeForce RTX 4090 всего за 56 долларов
5
Крупнейший магазин Британии зарегистрировал 13 видеокарт RTX 4000 и назвал цены каждой из них
3
Попытка обновиться до Windows 11 22H2 выдаёт ошибку 0x800f0806
2
Более 80% российских родителей поддерживают запрет на использование смартфонов на уроках
2
NVIDIA была вынуждена переработать системы охлаждения и питания для видеокарт GeForce RTX 40 FE
2
NVIDIA раскрыла дизайн печатной платы GeForce RTX 4090 Founders Edition
+
Учёные MIT разработали технологию, позволяющую охлаждать предметы без использования электричества
+
Nvidia: видеокарты RTX 3000 и RTX 4000 больше не будут дешеветь с течением времени
30
Выпущен AMD Adrenalin Edition 22.9.1 с поддержкой открытой беты Call of Duty: Modern Warfare II
+
Lockheed Martin пожаловалась на то, что поставщики не хотят заключать с ними многолетние контракты
2
Испанский ритейлер опубликовал списки моделей GeForce RTX 4090 с их ценами
10

Популярные статьи

О худших операционных системах
105
Покупаем видеокарту NVIDIA правильно – как не переплатить 15 000р, и почему не нужно брать бренды
23
Лицензионная Office 2021 стоит $13.52, а Windows 10 – $6.14 на осенней распродаже со скидками до 62%
Процессоры и видеокарты от AMD дешевеют — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
39
Продолжение параллельной реальности производителей железа
31
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS520
6
Мои впечатления от игры Dead Space 2. Часть 1
5

Сейчас обсуждают

unboldesoupe
10:40
Сам ты одноразовый. Автор чисто случайно ни разу не матюгнулся, но очень близко к этому по стилю написания, чиста па-пацански))
Продолжение параллельной реальности производителей железа
Zorro
10:39
Вот как раз с РФ валить не надо. тепло. светло. есть вода и еда. а скоро с ЕС беженцы попалят в РФ.
Технология дополненной реальности позволяет ускорить сборку Су-57
ахахаxа
10:39
а ты из каких рогов,не из кривых
Технология дополненной реальности позволяет ускорить сборку Су-57
Vali Hohlov
10:38
Долбойоб опущенный, ты ночью не зaeбался сливаться?
Технология дополненной реальности позволяет ускорить сборку Су-57
Вежливый_Krab
10:37
так ты ж вроде из харькова и за раху топил. прозрел уже дaлбаеб?
Технология дополненной реальности позволяет ускорить сборку Су-57
Redneck_prm
10:37
Такое ощущение, что вокруг одни про-геймеры и любители 4к, жить не способные без топового железа последнего поколения. Майнинг умер, кризис полупроводника в стадии рассасывания, а экономический криз...
Продолжение параллельной реальности производителей железа
Вежливый_Krab
10:36
вот ты дaлбаеб и смирился с неизбежным. а кстати если б я в декабре написал что рахе введут эмбарго по нефти ты б дaлбаеб поверил или нет? Украинская армия захватила важные плацдармы на восточном бер...
Технология дополненной реальности позволяет ускорить сборку Су-57
Adam Smith
10:36
соснуло вчера укростадо, видя как пацаны без эмоций погрузились в автобусы, никто не шкерился и не ныл "а миня за щщё". укры завывали в пабликах, как так, даже не было ни одной девочки с плакатиком "с...
Технология дополненной реальности позволяет ускорить сборку Су-57
Zorro
10:34
куину какую то прогнал. им не надо по дешёвке им надо за дарма. чуешь разницу.
Технология дополненной реальности позволяет ускорить сборку Су-57
Sheshenbek
10:34
Ну любая игра на ультрах, считай rtx 2080 ti. В данный момент ещё нет такой игры которая моя карта не вытянула бы на ультрах. Конечно мощная. Если любая игра на ультрах, наверное мощная.не так ли. Иг...
Продолжение параллельной реальности производителей железа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем