Многие пользователи ждали вместо этого новое флагманское предложение

В четверг компания Google анонсировала очередной вариант своего устройства потоковой трансляции Chromecast на Google TV по сниженной стоимости. Эта модель получила внешний вид, сходный с Chromecast на Google TV (4K) 2020 года. Пульт дистанционного управления с голосовым управлением также не изменился. Разница состоит в поддержке трансляций в формате максимум 1080p HDR на скорости до 60 кадров/с.

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Устройство работает на полноценной программной платформе Google TV. Это даёт пользователям доступ к более 10000 приложений, среди них HBO Max, Prime Video, Disney+ и другие популярные сервисы. Кнопка Google Assistant на пульте поможет в поиске передач и даст ответы на повседневные вопросы.

Новый Chromecast представляет собой бюджетное предложение для тех, кто пока не обзавёлся телевизором формата 4K или для добавления «умных» возможностей второму телевизору. При этом многие ожидали получить новый премиальный Chromecast с более мощными внутренними компонентами и расширенным хранилищем. В данном случае вместимость хранилища составляет 8 ГБ, что для современного устройства потоковой трансляции близко к минимально допустимому уровню. Быть может, обновлённый флагман выпустят позже.





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Пока же новый Chromecast (HD) стоит в США $29,99, что на $5 дешевле модели первого поколения. Он доступен в единственном белом цвете, тогда как вариант 4K есть белый, синий и розовый, сообщает Techspot.