Прежде чем анонсировать линейку смартфонов Reno 10, компания Oppo у себя на родине представила аппарат средний ценовой категории Oppo K11x. Эта модель теперь поступает в продажу с конфигурациями 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ за 1499 юаней, 1699 юаней и 1899 юаней. Доступны зелёные и синий цветовые варианты. О продажах за пределами Китая пока ничего не сообщается.
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Аппарат обладает экраном LCD размером 6,72 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и соотношением сторон 20:9. Максимальная яркость достигает 550 нит. Сканер отпечатков пальцев находится сбоку на корпусе. Установлена система Android 13 и оболочка ColorOS 13.
Внутри находится процессор Snapdragon 695, до 12 ГБ памяти LPDDR4x и до 256 ГБ хранилища UFS 2.2. Поддерживаются карты памяти microSD. Ёмкость батареи составляет 5000 мАч при мощности зарядки 67 Вт.
Разрешение передней камеры равно 16 Мп, основной задней камеры 108 Мп, сенсор глубины 2 Мп. Среди других характеристика можно назвать поддержку двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, порт USB-C, разъём 3,5 мм и два стереодинамика, сообщает Gizmochina.