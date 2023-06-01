Экран с частотой 120 Гц и зарядка мощностью 67 Вт

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RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других

RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других

Прежде чем анонсировать линейку смартфонов Reno 10, компания Oppo у себя на родине представила аппарат средний ценовой категории Oppo K11x. Эта модель теперь поступает в продажу с конфигурациями 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ за 1499 юаней, 1699 юаней и 1899 юаней. Доступны зелёные и синий цветовые варианты. О продажах за пределами Китая пока ничего не сообщается.

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Аппарат обладает экраном LCD размером 6,72 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и соотношением сторон 20:9. Максимальная яркость достигает 550 нит. Сканер отпечатков пальцев находится сбоку на корпусе. Установлена система Android 13 и оболочка ColorOS 13.

Внутри находится процессор Snapdragon 695, до 12 ГБ памяти LPDDR4x и до 256 ГБ хранилища UFS 2.2. Поддерживаются карты памяти microSD. Ёмкость батареи составляет 5000 мАч при мощности зарядки 67 Вт.

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Разрешение передней камеры равно 16 Мп, основной задней камеры 108 Мп, сенсор глубины 2 Мп. Среди других характеристика можно назвать поддержку двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, порт USB-C, разъём 3,5 мм и два стереодинамика, сообщает Gizmochina.