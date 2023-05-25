Также представлена модель Reno 10 Pro на Dimensity 8200

В Китае состоялась презентация смартфонов серии Oppo Reno 10. Ещё в 2019 году дебютировал аппарат Reno 10x Zoom, но с тех пор ни одна модель Reno не обладала камерой-перископом. Вместо этого подобная камера в этом году вошла в состав Find X6 и Find X6 Pro. Обе представленных модели получили изогнутый дисплей OLED размером 6,74 дюйма с разрешением 2772 x 1240 и частотой 120 Гц. Частота дискретизации касания составляет 240 Гц, если 10-битный цвет и яркость до 1400 нит.

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Спереди на обоих устройствах установлена камера 32 Мп с сенсором Sony IMX709. Сзади у аппаратов по три камеры, среди которых сверхширокоугольная 8 Мп с сенсором IMX355 и 50 Мп на IMX890 с оптической стабилизацией изображения. Pro+ получил камеру-перископ 64 Мп OmniVision OV64B тоже с OIS. Она поддерживает 3-кратный оптический зум и 120-кратный цифровой. Reno 10 Pro вместо такой камеры предлагает телефото Sony IMX709 с 2-кратным оптическим зумом. На обоих устройствах есть чип MariSilicon X NPU для получения более качественных изображений.

Reno 10 Pro+ работает на процессоре Snapdragon 8 Plus Gen 1, ёмкость батареи здесь 4700 мАч. Модель Pro получила процессор Dimensity 8200 и батарею 4600 мАч. В обоих случаях зарядка имеет мощность 100 Вт. Pro предлагает до 16 ГБ памяти LPDDR5 и до 512 ГБ UFS 3.1.

Установлена Android 13 с оболочкой ColorOS 13.1. Можно установить две SIM-карты, есть 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5, GPS, NFC, инфракрасный сенсор, USB Type-C.

Reno 10 Pro+ выпускаается в конфигурациях 16/256 ГБ за 3899 юаней и 16/512 ГБ за 4299 юаней в чёрном, фиолетовом и золотом цветовых вариантах. Такие же конфигурации у Reno 10 Pro при ценах 3499 юаней и 3899 юаней. Здесь доступны чёрные, синий и золотой цвета.

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Ожидается, что эти устройства в третьем квартале поступят в продажу и за пределами Китая, пишет Gizmochina.