Инсайдер @Tech_Reve в Твиттере недавно рассказал о выходящем скоро смартфоне iPhone 15 Pro Max. Вопреки предыдущим слухам, в данном случае говорится о сохранении прежней основной камеры и технологии экрана.
реклама
Основная камера будет использовать сенсор IMX803, Quad-Bayer 1/1,28 дюйма, разрешение 48 Мп, как и в моделях iPhone 14 Pro и Pro Max. Таким образом, новый сенсор Sony IMX903 размером 1 дюйм здесь не появится.
Также будет применяться панель M12 OLED. Хотя качество у неё высокое, можно не рассчитывать на значительный прирост яркости и улучшения в других характеристиках. Небольшая разница может быть в размерах экрана: высота должна составить 159,8 мм против 160,7 мм в iPhone 14 Pro Ma, ширина 76,7 мм вместо 77,6 мм.
Зато должна появиться камера-перископ, которую ждут только в модели Pro Max. В ней ожидается 6-кратный оптический зум. Про переход на USB Type-C уже неоднократно сообщалось, как и про использование процессора Apple A17 Bionic. Предположительно, объём оперативной памяти типа LPDDR5 составит 8 ГБ, пишет Gizmochina.