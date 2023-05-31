Глава компании Nvidia Дженсен Хуанг сообщил о возможности производить графические процессоры на предприятиях Intel Foundries. Компания хочет диверсифицировать производство и уже получила положительные результаты тестов на предприятиях Intel на техпроцессе следующего поколения.
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Этот комментарий был получен в ответ на вопрос о том, как Nvidia собирается поддерживать уровень поставок при растущем спросе со стороны разработчиков приложений искусственного интеллекта и зависимости от компании TSMC. Хуанг упомянул сотрудничество с Samsung, у которой также есть предприятия по производству чипов.
Intel в настоящее время работает над несколькими чипами. Они производятся на техпроцессах Intel 4, Intel 3, 20A, 18A и некоторых других, которые указаны в прошлогодних технологических планах компании. Хуанг не сообщил, какой техпроцесс применялся в тестах и использовался ли архитектурный дизайн Nvidia.
В настоящее время растёт напряжённость в отношениях между Тайванем и Китаем, поэтому производителям приходится подстраховаться во избежание перебоев с поставками чипов. Также TSMC и Intel строят новые фабрики на территории США. Однако, там у TSMC будет лишь не самый современный техпроцесс 5 нм. В этом плане Intel может получить конкурентное преимущество, пишет wccftech.