Негативная реакция пользователей заставила разработчиков передумать

Создатели того или иного браузера часто прибегают к сомнительным методам их продвижения и рекламы. Например, разработчики Firefox позиционирует его как лучший способ выходить в интернет без рекламы. Однако, это не означает, что они не показывают собственную рекламу.

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Mozilla утверждает, что ежедневно среднестатистический пользователь видит в интернете около 4000 рекламных объявлений. Недавно их стало ещё больше, когда компания начала продвигать собственный платный сервис VPN.

Mozilla VPN предлагает сотни серверов в более чем 30 странах, чтобы пользователи получили конфиденциальность и могли обходить блокировки. Это один из немногочисленных источников дохода для Mozilla, которая по большей части зарабатывает на поиске Google.

На прошлой неделе в браузере Firefox начали показывать полноэкранную рекламу сервиса VPN. Значительной части пользователей это не пришлось по душе, тем более что её невозможно было заблокировать обычными приложениями вроде uBlock Origin. Изначально разработчики хотели показывать рекламу посредством системы обмена сообщениями браузера после того, как пользователь не взаимодействовал с ним в течение 20 минут. Однако, из-за ошибки реклама запускалась раньше.

Что ещё хуже, реклама вмешивалась в работу браузера. Опытные пользователи могли избавиться от неё, поменяв параметр browser.vpn_promo.enabled на скрытой странице about:config.

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В результате рекламая кампания была остановлена и пользователям принесли извинения, пишет Techspot.