На неделе Mozilla выпустила веб-браузер Firefox 113, очередное значимое обновление принесло с собой улучшения ряда возможностей, включая импорт закладок, режим «картинка в картинке», также усилили встроенный генератор паролей и внедрили поддержку анимированных изображений AVIS (анимированные файлы AV1). Но не обошлось без проблем, которые довольно оперативно решили в вышедшем накануне обновлении, сообщает gHacks.
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Точечное обновление 113.0.1 не связано с безопасностью, но устраняет три довольно неприятные проблемы. Одна из проблем была связана с неверным отображением цветов при активации цветовых профилей на мониторах с широкой гаммой. Цвета искажались как в интерфейсе, так и на веб-сайтах. Некоторые пользователи столкнулись с проблемами воспроизведения видео в полноэкранном режиме, при переключении в который наблюдались рывки и разрывы видеоряда, судя по всему, данная проблема в основном проявлялась на Windows 11 и была связана с диспетчером окон DWM. Третья проблема тоже была связана с полноэкранным режимом, но уже при просмотре веб-сайтов — вокруг полноэкранных окон появлялась рамка. Как уточняется, последняя ошибка могла возникнуть при использовании собственных наборов стилей для интерфейса userChrome.css с параметром -moz-appearance.
На данный момент пользователи уже должны были получить новое обновление, проверить это можно в меню браузера, разделе «Справка→О Firefox». Там же можно инициализировать обновление вручную.
- Источники
- gHacks