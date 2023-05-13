Точечное обновление стало доступно накануне.

На неделе Mozilla выпустила веб-браузер Firefox 113, очередное значимое обновление принесло с собой улучшения ряда возможностей, включая импорт закладок, режим «картинка в картинке», также усилили встроенный генератор паролей и внедрили поддержку анимированных изображений AVIS (анимированные файлы AV1). Но не обошлось без проблем, которые довольно оперативно решили в вышедшем накануне обновлении, сообщает gHacks.

реклама

Точечное обновление 113.0.1 не связано с безопасностью, но устраняет три довольно неприятные проблемы. Одна из проблем была связана с неверным отображением цветов при активации цветовых профилей на мониторах с широкой гаммой. Цвета искажались как в интерфейсе, так и на веб-сайтах. Некоторые пользователи столкнулись с проблемами воспроизведения видео в полноэкранном режиме, при переключении в который наблюдались рывки и разрывы видеоряда, судя по всему, данная проблема в основном проявлялась на Windows 11 и была связана с диспетчером окон DWM. Третья проблема тоже была связана с полноэкранным режимом, но уже при просмотре веб-сайтов — вокруг полноэкранных окон появлялась рамка. Как уточняется, последняя ошибка могла возникнуть при использовании собственных наборов стилей для интерфейса userChrome.css с параметром -moz-appearance.

рекомендации RTX 4080 дешевле 100тр - цена рухнула Дешевая 4070 MSI - надо брать 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри -15000р на Ryzen 3950X - пора брать RX 7900XT подешевела на порядок Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

На данный момент пользователи уже должны были получить новое обновление, проверить это можно в меню браузера, разделе «Справка→О Firefox». Там же можно инициализировать обновление вручную.

Источники gHacks