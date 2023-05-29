Будет применяться дополнительный проприетарный разъём Asus

Компания Asus занимается разработкой видеокарты последнего поколения GeForce RTX 40, которой не нужны будут дополнительные кабели питания. По дизайну эта карта напоминает модель GeForce RTX 4070.

реклама

Она занимает в системном блоке 2,3 слота и обладает тремя осевыми вентиляторами. В линейках карт Asus ROG STRIX, TUF Gaming, Dual подобных предложений нет. Сзади можно увидеть расширенную панель, выступающую за пределы платы и обладающую вырезом для воздуха. Двойной переключатель BIOS даёт возможность выбирать между режимами «Производительность» и «Тихий». На карте есть надпись Megalodon, но решение об окончательном названии пока не принято.

Помимо стандартного разъёма PCIe Gen 4.0 x16, карта использует для питания специальный слот на материнской плате. Это проприетарный слот Asus, напоминающий слот AMD Radeon Pro для Apple Pro. Мощность у него составляет 600 Вт.

Также Asus показала материнскую плату Z790 TUF Gaming без разъёмов питания на передней панели. Все они находятся сзади. Здесь есть три 8-контактных разъёма и один разъём 12VHPWR, подающий питание на видеокарту через этот проприетарный слот.

Материнская плата относится к форм-фактору ATX с сокетом LGA 1700, 16 + 1-фазным питанием VRM с полевыми МОП-транзисторами 60A, всеми современными разъёмами ввода-вывода, двумя PCIe 4.0 x16, двумя PCIe 4.0 x1 и одним PCIe 4.0 x4. Проприетарный слот есть только рядом с верхним слотом PCIe 4.0 x16. Имеется также слот PCIe Q-Release. Все слоты M.2 закрыты радиаторами и получили защёлку M.2 Q-Latch.

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -20000р на Ryzen 3950X - пора брать Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Проприетарный слот Asus обозначается пока как GC_HPWR. Окончательное название будет выбрано ближе к релизу видеокарты. Стоимость карты и материнских плат пока неизвестна, но она будет выше средней из-за расходов на изменения местоположения слотов. С материнской платой Asus можно будет использовать любую видеокарту, но вот для новой видеокарты нужна материнская плата с проприетарным слотом, пишет wccftech.