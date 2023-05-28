Жизненный цикл платформы Intel LGA 1200 идёт к концу.

Платформа Intel LGA 1700 присутствует на рынке уже довольно долго, поэтому компания постепенно сворачивает производство решений предыдущих поколений LGA 1200, но пока они ещё продолжают поставляться и присутствуют в продаже. Некоторые производители даже обновляют ассортимент материнских плат, правда речь идёт не о новых моделях флагманского или среднего уровня, а о начальном классе, где происходят некоторые перестановки чипсетов, как вариант, из-за недостатка или избытка определённых микросхем. Это стандартная практика, объясняют специалисты Tom’s Hardware, обращая внимание на три новые материнские платы Asus.

Prime H510M-A R2.0-CSM на базе чипсета H470. Источник: Asus

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На сайте Asus были замечены платы Prime H510M-A R2.0-CSM, H510M-E R2.0-CSM, H510M-K R2.0-CSM и другие варианты, которые основаны не на H510 чипсете, а на H470. Не похоже, что спецификации серьёзно изменились, в сравнении моделей H510M-E R2.0-CSM и H510M-E/CSM удалось заметить изменения в производителе сетевого адаптера и поддерживаемой версии HDMI видеовыхода. Возможно, есть ещё какие-то отличия, так специалисты Tom’s Hardware на примере Gigabyte отмечают, что производитель установил набор микросхем H510 в некоторые платы H410, такие как H410M-S2 V3 или H410M-DS2V V3 — H510 поддерживает Wi-Fi 6, а H410 поддерживает технологию виртуализации Intel VT-d.