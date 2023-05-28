Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Asus использует в ряде новых H510 материнских плат чипсеты H470
Жизненный цикл платформы Intel LGA 1200 идёт к концу.
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр

Платформа Intel LGA 1700 присутствует на рынке уже довольно долго, поэтому компания постепенно сворачивает производство решений предыдущих поколений LGA 1200, но пока они ещё продолжают поставляться и присутствуют в продаже. Некоторые производители даже обновляют ассортимент материнских плат, правда речь идёт не о новых моделях флагманского или среднего уровня, а о начальном классе, где происходят некоторые перестановки чипсетов, как вариант, из-за недостатка или избытка определённых микросхем. Это стандартная практика, объясняют специалисты Tom’s Hardware, обращая внимание на три новые материнские платы Asus.

Prime H510M-A R2.0-CSM на базе чипсета H470. Источник: Asus

реклама

На сайте Asus были замечены платы Prime H510M-A R2.0-CSM, H510M-E R2.0-CSM, H510M-K R2.0-CSM и другие варианты, которые основаны не на H510 чипсете, а на H470. Не похоже, что спецификации серьёзно изменились, в сравнении моделей H510M-E R2.0-CSM и H510M-E/CSM удалось заметить изменения в производителе сетевого адаптера и поддерживаемой версии HDMI видеовыхода. Возможно, есть ещё какие-то отличия, так специалисты Tom’s Hardware на примере Gigabyte отмечают, что производитель установил набор микросхем H510 в некоторые платы H410, такие как H410M-S2 V3 или H410M-DS2V V3 — H510 поддерживает Wi-Fi 6, а H410 поддерживает технологию виртуализации Intel VT-d.

Источники
Asus
Tom's Hardware
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#asus #материнские платы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ASUS готовит новую флагманскую видеокарту GeForce RTX 40 серии ROG
ASUS тизерит новую флагманскую модель RTX 4090: ROG Matrix либо ROG Poseidon
MSI готовит серию материнских плат Z790 MAX с поддержкой Wi-Fi 7 и 5 GbE LAN
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Подоляк: ЧВК "Вагнер" не позволят вывести свои войска из Бахмута, а Пригожин теперь соперник властей
51
Жители Нидерландов осыпали подбитый российский танк Т-72 цветами
14
Doogee V20 Pro с тепловизором станет главной их трёх новинок этого производителя
+
Бельгийский исследователь: Украина будет десятилетиями платить по западным долгам
31
Снаряды с урановыми наконечниками переданы четырем танковым бригадам ВСУ на трех направлениях
10
Минобороны сообщило о перехвате двух поставленных Британией Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow
9
ВСУ проверили пушку португальских Leopard 2A6 на советских танках Т-62МВ
21
Пригожин посетил тыловой лагерь ЧВК «Вагнер» и показал на видео, как учатся и отдыхают «музыканты»
12
В Германии начали эксперимент с лазером, который поможет создать и обнаружить темную материю
3
Испытания доработанного с учётом опыта СВО автомата АК-12 завершатся уже в следующем месяце
3
ВС РФ ночью нанесли массированный ракетный удар по складам боеприпасов ВСУ
3
В МИД РФ объяснили, при каких условиях возможно мирное урегулирование на Украине
10
Представлен новый рейтинг суперкомпьютеров
+
CNN рассказало, почему запад бездействует в вопросе поставок иранского оружия в Россию
1
По мнению портала 19FortyFive в украинском конфликте произошел перелом в пользу России
10
Ученые обнаружили очень редкую черную дыру в шаровом звездном скоплении Мессье 4
3
Пригожин предупредил обмениваемых пленных: Если в следующий раз вас увидим - сами знаете результат
4
Жители Германии отказываются от мяса, а эксперты ожидают рецессию и подорожание продуктов питания
6
Samsung потеряла второе место на рынке смарт-часов
1
WinRAR больше не нужен – Windows 11 сможет работать с RAR архивами по-умолчанию
12

Популярные статьи

Почему ЗРК MIM-104 "Patriot" называют "мусоровозом с гидроприводом"
11
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно Fallout: New Vegas - Ultimate Edition
16
Тестирование золотого GeForce'а, или что лучше для видеопамяти - объём или шина
145
Как горе-сборщики унижают производительность актуального железа
27
Краткое тестирование в игре Scars Above
3
Самая бюджетная геймерская сборка мая 2023 для ультимативных настроек графики в 4К всего за 370 000р
5
Все, что известно о перспективной Sony PlayStation Project Q
29
Тайвань пытается укрыться от Китая под “ядерным зонтиком” США
9
Продолжаю работу над проектом ChimbaBench, и как забытая строчка кода решила большую проблему
12
Мои впечатления от игры Dead Island Riptide. Часть 3
+

Сейчас обсуждают

Alexbatz
10:27
Эта парочка и правда выглядит так как будто может выкосить бандеровский батальон, покурить и пойти выкашивать следующий...
Пригожин объявил о выводе ЧВК Вагнер из Бахмута, но оставил в городе двух бойцов
A_K_
10:24
Мы, как сырьевая страна, переживем. Даже будем помогать другим дружественным странам, в которых будет действительно очень хреново.
Американский сенатор назвал смерть россиян «самой удачной тратой денег США»
Саша Смирнов
10:24
Ни слова про оптимизацию
Как горе-сборщики унижают производительность актуального железа
John Doe
10:23
Быдло тут только ты и этот чел, который нормально разговаривать не умеет
Все, что известно о перспективной Sony PlayStation Project Q
John Doe
10:19
А, школота в автобусах гамает, понятно. Портативный гейминг не может быть полноценным.
Все, что известно о перспективной Sony PlayStation Project Q
Саша Смирнов
10:14
Таким же мнением обладал Гитлер и ему подобные, но где они? мы все знаем
Американский сенатор назвал смерть россиян «самой удачной тратой денег США»
daring
10:06
Почему ЗРК MIM-104 "Patriot" называют "мусоровозом с гидроприводом"
Лев корл
10:03
Лучеп водолаза нанял))) Или сам нырнул с аквалангом Может бы успел...
Индиец уронил в пруд Samsung Galaxy S23 Ultra и попытался осушить водоём дизельными насосами
Даниил Лавкрафт
09:55
То что близко сидишь в случае 720р - как раз ни разу не окей. Потому как становится прекрасно видно что хд - далеко не фулхд. - Жаль что я не застал времена кваки на тракторах :)
Все, что известно о перспективной Sony PlayStation Project Q
inchaos75
09:52
Чтоб спутники не видели достаточно дождаться облачности и перевози сколько хочешь, а день или ночь без разницы, через облака пока не научились спутники смотреть, ни наши на пиндосские.
Минобороны сообщило о перехвате двух поставленных Британией Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем