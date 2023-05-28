Грядущий графический процессор ROG GeForce уже на подходе, о чем сообщает официальный аккаунт ASUS ROG Gaming в социальных сетях. Эта новая видеокарта обещает стать самым мощным и быстрым графическим процессором из когда-либо произведенных. Тизерное изображение говорит об отличительном внешнем виде и исключительной производительности, которые создадут основу для революционного игрового GPU ROG GeForce RTX 4090. Однако тизер и собранная информация не дали подтверждения относительно конкретной разрабатываемой модели.
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ASUS уже давно не выпускала видеокарты ROG Matrix и не представляла обновлений в линейке ROG Poseidon. Ранее они считались флагманскими графическими процессорами компании и обычно выпускались отдельно. В настоящее время серия ROG STRIX заняла лидирующие позиции в линейке ASUS как по производительности, так и по цене.
Показанное изображение интригует отсутствием видимых вентиляторов на передней части карты. Это позволяет предположить, что карта может получить сложную систему жидкостного охлаждения AIO или новый дизайн, в котором вентиляторы скрыты или вообще не используются.
Торжественное представление новой видеокарты ASUS назначила на 30 мая в 9:30 по тайваньскому времени.