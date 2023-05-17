Предварительные заказы принимаются прямо сейчас

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Компания Oppo готовится к релизу серии смартфонов Reno очередного поколения. Модели Reno 10 и Reno 10 Pro в Китае будут представлены 24 мая. В настоящее время там уже принимаются предварительные заказы на них.

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Reno 10 обладает экраном OLED размером 6,74 дюйма с изгибами по сторонам, разрешением 2412 x 1080 и частотой 120 Гц. Работает аппарат на процессоре Snapdragon 778G, объём оперативной памяти у него 12 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 4600 мАч, а мощность зарядки 80 Вт.

Основная камера с сенсором OmniVision OV64B имеет разрешение 64 Мп, сверхширокоугольная на сенсоре IMX355 8 Мп и телефото Sony IMX709 32 Мп с 2-кратным зумом. Передняя камера Sony IMX709 получила разрешение 32 Мп.

Аппарат Reno 10 Pro обладает экраном AMOLED с разрешением 1220 x 2712 пикселей и частотой 120 Гц. Это устройство на процессоре MediaTek Dimensity 8200 с 12 ГБ или 16 ГБ памяти, где ожидается аккумулятор 4600 мАч и мощность зарядки 100 Вт.

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Эти смартфоны будут работать на Android с оболочкой ColorOS. Они предлагаются в золотом, синем и чёрным цветовых вариантах, пишет Gizmochina.