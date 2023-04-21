Разрешение основной камеры составляет 100 Мп

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В Китае состоялся анонс смартфона Honor X50i. Этот аппарат выходит на смену модели Honor X40i на процессоре Dimensity 700, который был представлена в середине прошлого лета. Новая модель получила чип Dimensity 6020, экран с частотой 90 Гц, хранилище до 256 Гб и основную камеру 100 Мп.

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Диагональ экрана IPS LCD составляет 6,73 дюйма. Разрешение экрана 2388 x 1080, он занимает 93,6% передней поверхности корпуса. Для доступа к устройству сбоку есть сканер отпечатков пальцев.

Объём оперативной памяти типа LPDDR4x 12 ГБ, ещё 7 ГБ может добавить виртуальная память. Объём хранилища UFS 2.2 достигает 256 ГБ. Ёмкость батареи 4500 мАч, зарядка мощностью 35 Вт.

Спереди находится камера с разрешением 8 Мп, тогда как разрешение основной камеры 100 Мп, есть сенсор глубины 2 Мп. Установлена система Android 13 с оболочкой Magic UI 6.1. Толщина корпуса равна 7,48 мм, вес 179 г.

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Версия с конфигурацией 8/256 ГБ стоит 1499 юаней, а 12/256 ГБ обойдётся в 1699 юаней. Про продажи за пределами Китая пока ничего не сообщается, пишет Gizmochina.