В прошлом декабре в Китае был представлен фитнес-браслет Honor Band 7 по цене 249 юаней или $36. Спустя полгода это устройство добирается до европейских покупателей, по дороге подорожав без мало в два раза.
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В Евросоюзе фитнес-браслет чёрного цвета предлагается по цене 60 евро. В Великобритании доступен зелёный, чёрный и розовый цветовые варианты по цене 50 фунтов.
Данная модель фитнес-браслета по своему внешнему виду не отличается от предшественника. Устройство обладает прямоугольным экраном, который плавно переходит в ремешок, и глянцевым металлическим корпусом. Диагональ экрана AMOLED составляет 1,47 дюйма, сверху установлено стекло для защиты.
Среди возможностей устройства мониторинг кислорода в крови, сердечного ритма и сна. Доступно около сотни режимов физической активности. Продолжительность работы обещана около 2 недель или 10 дней при интенсивных нагрузках. Поддерживается быстрая зарядка и стандарт беспроводной связи Bluetooth 5.2. Можно дистанционно управлять воспроизведением аудио и фотографированием на мобильных устройствах. Поддерживается подключение к аппаратам на Android 9 и новее и iOS 11 и новее, пишет Gizmochina.