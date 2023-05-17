Конфиденциальность в облачных хранилищах Microsoft не гарантирована

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Установка пароля на архивированные файлы должна защищать конфиденциальные данные, когда вы загружаете их в облачное хранилище. Однако, такая защита поставлена под сомнение в хранилищах Microsoft.

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Microsoft способна расшифровывать, открывать и сканировать архивы ZIP с защитой паролем на своих облачных сервисах. Об этом узнал специалист по информационной безопасности Эндрю Брандт, когда пытался поделиться с коллегами образцами вредоносных программ посредством SharePoint.

Один из архивов Microsoft пометила как небезопасный, поскольку на него был установлен пароль в виде слова infected. Невозможность передавать образцы вредоносного кода через облачное хранилище затрудняет работу специалистов по безопасности.

В Microsoft говорят, что сканирование защищённых паролем файлов не означает взлома. Быть может, компания применяет список часто используемых паролей, или пытается найти пароль в электронной почте пользователей. Также принудительное сканирование может применяться в облачных учётных записях SharePoint и Microsoft 365.

Между тем, Google не сканирует защищённые паролем файлы. При этом почтовый сервис Gmail может помечать зашифрованные вложения Google Workspace.

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Схема симметричного шифрования ZipCrypto имеет немало слабых сторон и не даёт серьёзной защиты. Алгоритмы шифрования вроде AES-256 являются более надёжными, пишет Techspot.