Могут ли новые технологии в области искусственного интеллекта быть схожими или вовсе заменить человеческое мышление?

Около пяти лет назад крупные технологические гиганты, такие как: Google, Microsoft, OpenAI начали активную работу в создании больших языковых моделей, или LLM. Системы научили анализировать огромные объемы текста, включая книги и статьи. Выявляя закономерности, они научились выстраивать собственный текст, а также вполне могут поддерживать диалог. Мы уже видели подобное в чат-боте с ИИ ChatGPT от компании OpenAI.

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Компания Microsoft, совместно с OpenAI, так же активно включилась в гонку по созданию ИИ, создав технологию, основанную на технологии ChatGPT, назвав ее GPT-4. Данная технология на данный момент, считается самой мощной системой. По заверениям некоторых исследователей, данная система демонстрирует навыки человеческого мышления. Одним из исследователей был 38-ми летний бывший профессор Принстонского университета, доктор Себастьян Бубек. На своем YouTube канале, он выложил семинар в Массачусетском технологическом институте, посвященный экспериментам с GPT-4. Совместно с коллегами, он попросил GPT-4 написать математическое доказательство, доказывающее бесконечное существование простых чисел, в рифмованном виде. Ответ GPT-4, по заверениям Себастьяна был впечатляющим, как в математическом, так и в поэтическом виде. Далее последовал ряд экспериментов, связанных с программированием, написанием текстов и диалогов. Себастьян уверяет, что GPT-4 справилась с поставленными ей задачами, демонстрируя глубокое понимание таких областей как: политика, физика, история, компьютерные науки, медицина и философия, объединяя их.

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Но не все исследователи ИИ, с оптимизмом отнеслись к заявлениям Microsoft о возможности человеческого мышления GPT-4. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман, в интервью журналу Intelligencer сказал, что “Есть еще много вещей, в которых он все еще плох”. Не смотря на старательные заявления Microsoft об уникальности GPT-4, на главной странице OpenAI посвященной данной технологии сказано: “он по-прежнему не является надежным источником информации”, в связи с данным заявлением мы не можем уверенно надеется на достоверность данных, представленных новым искусственным интеллектом.