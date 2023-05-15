Третий представитель этой серии аппаратов для Китая

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Китайский производитель OnePlus собирается представить новый смартфон линейки Ace 2. Им окажется модель верхнего уровня Ace 2 Pro, несколько характеристик которой появились в интернете.

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Источником данных является известный инсайдер Digital Chat Station, который публикуется на китайском сайте микроблогов Weibo. Ранее в этом году OnePlus представила у себя на родине аппараты Ace 2 и Ace 2V. Теперь будет выпущен третий аппарат с новым процессором Snapdragon 8 Gen 2. Также здесь будет экран с изгибом и разрешением 1,5K. Скорее всего эта панель AMOLED Full HD+ производства компании BOE.

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Предположительно, новый аппарат получит такие же камеры и аккумулятор, как у простой версии Ace 2. Появления устройства ждут во втором полугодии, пишет Gizmochina.