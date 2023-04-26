На рынке планшетов пока наблюдается затишье

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Компании OnePlus рассказала о стоимости своего первого планшета и существовании дополнительных аксессуаров для него. Рекомендованная розничная стоимость планшета составляет $479. Он обладает экраном LCD размером 11,61 дюйма с разрешением 2800 x 2000 пикселей, частотой 144 Гц, 10-битным цветом, плотностью пикселей 296 ppi, соотношением сторон 7:5. Используется процессор MediaTek Dimensity 9000, 8 ГБ оперативной памяти и хранилище UFS 3.1 объёмом 128 ГБ.

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Сзади располагается основная камера с разрешением 13 Мп, спереди камера 8 Мп. Среди стандартов связи представлены Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, есть USB Type C. Ёмкость аккумулятора 9510 мАч, что позволяет воспроизводить видео на протяжении 12,4 часа и целый месяц работать в режиме ожидания. Зарядить планшет полностью можно за 60 минут. Его размеры равны 258,03 x 189,41 x 6,54 мм, вес 555 г.

Доступен только зелёный цветовой вариант, продажи которого начнутся 8 мая. Оформившие предварительный заказ и заплатившие полную стоимость до 28 апреля в подарок получат бесплатную магнитную клавиатуру OnePlus или стилус. Среди других аксессуаров предлагаются наушники-вкладыши.

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Рынок планшетов сейчас переживает не лучшие времена, после роста во время пандемии. Лидирует на нём iPad, а на Android лидером является Samsung, пишет Techspot.