Китайская компания OnePlus в ближайшее время собирается начать продажи долгожданного смартфона Nord 3. Судя по его появлению на сайте производителя, ждать остаётся недолго.
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В Китае данный аппарат ранее появился под названием Ace 2V. Теперь его заметили на индийском сайте OnePlus и в базе данных бюро стандартов BIS. Ещё раньше его нашли в базе данных сертификации TKDN.
В аппарате должен появиться инфракрасный сенсор для управления бытовыми устройствами. Здесь должен быть экран OLED размером 6,74 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. Используется процессор Dimensity 9000, 12 ГБ оперативной памяти и хранилище 256 ГБ.
Сзади будет три камеры с основной с разрешением 64 Мп, разрешение передней камеры 16 Мп. Ёмкость аккумулятора должна составить 5000 мАч, мощность зарядки будет 80 Вт. Также ожидается появление смартфона Nord Buds 2R, пишет Gizmochina.