Устройство с экраном OLED и зарядкой 80 Вт

1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

-15000р на Ryzen 3950X - пора брать

-15000р на Ryzen 3950X - пора брать

Китайская компания OnePlus в ближайшее время собирается начать продажи долгожданного смартфона Nord 3. Судя по его появлению на сайте производителя, ждать остаётся недолго.

реклама

В Китае данный аппарат ранее появился под названием Ace 2V. Теперь его заметили на индийском сайте OnePlus и в базе данных бюро стандартов BIS. Ещё раньше его нашли в базе данных сертификации TKDN.

В аппарате должен появиться инфракрасный сенсор для управления бытовыми устройствами. Здесь должен быть экран OLED размером 6,74 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. Используется процессор Dimensity 9000, 12 ГБ оперативной памяти и хранилище 256 ГБ.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Сзади будет три камеры с основной с разрешением 64 Мп, разрешение передней камеры 16 Мп. Ёмкость аккумулятора должна составить 5000 мАч, мощность зарядки будет 80 Вт. Также ожидается появление смартфона Nord Buds 2R, пишет Gizmochina.