Это улучшит возможности съёмки и редактирования фотографий

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<b>3070 Gigabyte за 40</b> с началом в Регарде

Около четырёх месяцев остаётся до анонса линейки смартфонов Apple iPhone 15. Слухов о них было уже достаточно, а может быть ещё больше. Последние из них говорят о наиболее доступных по цене моделях iPhone 15 и iPhone 15 Plus.

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Ожидается, что два этих аппарата должны стать обладателями улучшенных камер сзади. Разрешение основной камеры должно составить 48 Мп. Аналитик Джефф Пу пишет, что это будет камера от двух нынешних премиальных моделей iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Появление такой камеры даст возможность вести съёмку в формате ProRAW. Фотографии предложат более высокую детализацию и расширят возможности редактирования после съёмки.

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Также в очередной раз сказано, что в этом году можно не ждать появления твердотельных кнопок. Зато две наиболее дорогие модели получат рамку из титана, процессоры последнего поколения Apple A17 Bionic и 8 ГБ оперативной памяти. Все аппараты должны стать обладателями разъёма USB Type-C, впервые для айфонов, пишет Gizmochina.