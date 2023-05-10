В финансовом отчёте за минувший квартал компании Apple утверждала, что 99% владельцев смартфонов iPhone 14 удовлетворены ими. Статистика от PerfectRec рисует не столь благоприятную картину.
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Было рассмотрено 669 тысяч отзывов обладателей этих устройств и пять звёзд поставить только 72% пользователей. Этот показатель на 8% уступает уровню удовлетворенности iPhone 13. Подобное падение произошло впервые за десятилетие, со дня появления аппаратов iPhone 5. iPhone 14 по удовлетворённости пользователей уступает моделям, начиная с iPhone X и далее.
Если говорить только про аппараты Pro, уровень удовлетворенности ими составляет 76%, тогда как в серии iPhone 13 Pro результат составлял 84%. У аппаратов Pro Max соотношение составляет 80% против 86% не в пользу последнего поколения.
Аналитики полагают, что виноваты завышенные ожидания от новых устройств, тогда как значительных изменений внесено не было. Лидером у Apple является iPhone 13 Pro Max с рейтингом удовлетворённости 86%, а худший результат у iPhone 5c с 64%.