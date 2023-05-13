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Хотя в этом году у нас ещё ждёт появление смартфонов серии Apple iPhone 15, уже немало было сказано про модели будущего года. Теперь появилась информация, согласно которой устройства iPhone 16 Pro и Pro Max получат увеличенные экраны с диагоналями 6,3 и 6,9 дюйма. Смартфоны iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут обладать экранами 6,1 и 6,7 дюйма, как было на протяжении нескольких последних лет.

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Об этом сообщает известный аналитик Росс Янг из Display Supply Chain Consultants, который неоднократно делился точными сведениями относительно планов Apple. На этой же неделе он рассказал про увеличение экранов аппаратов Pro будущего года.

Значения в 6,3 и 6,9 дюйма округлили в сторону увеличения. Более точные сведения можно рассчитывать получить в рамках конференции 23 мая.

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Что касается текущего поколения устройств, размер экранов iPhone 14 Pro и Pro Max составляет 6,1 и 6,7 дюйма. Такие же размеры должны быть у аналогичных моделей iPhone 15 нынешyей осенью.