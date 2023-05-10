Но меньше, чем на мобильных устройствах

Игровые консоли давно приносят денег больше, чем компьютерные игры. Однако, в случае с Activision Blizzard, это в последнее время изменилось, причём разрыв доходов в пользу компьютерных игр растёт.

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В 2000-х и 2010-х Activision зарабатывала на консолях денег больше, чем на компьютерах. Это не изменила даже покупка Blizzard вместе с правами на игру World of Warcraft. Ситуация поменялась в последних трёх кварталах. В первом квартале нынешнего года компания на компьютерах заработала $666 млн, что на $27 млн превосходит заработок на консолях. Мобильные устройства принесли $956 млн, в первую очередь за счёт Candy Crush.

За год доходы от компьютерных игр выросли на 74%. Этому поспособствовали продажи Call of Duty и Overwatch 2.

Blizzard заработала на компьютерах 72% против 8% на консолях. В следующем месяце она представит игру Diablo 4 и прибыли должны вырасти на обоих платформах.

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Если тенденция сохранится, нынешний год будет первым, когда Activision заработает на компьютерных играх больше, чем на консольных, пишет Techspot.