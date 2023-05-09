Соотношение сторон экранов тоже изменится

Хотя до появления аппаратов iPhone 15 остаётся ещё несколько месяцев, уже есть кое-какие сведения относительно iPhone 16 следующего года. Аналитик Росс Янг из Display Supply Chain Consultants рассказал, что диагональ экранов этих аппаратов будет увеличена.

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iPhone 16 Pro должен получить экран размером 6,3 дюйма, тогда как iPhone 16 Pro Max будет обладать диагональю экрана 6,9 дюйма. Это станет рекордным значением в истории айфонов, приближаясь к размеру 7-дюймовых планшетов.

Увеличение диагоналей приведёт к изменению соотношения сторон до 20:9 или 20,5:9. Это станет одним из наиболее значительных изменений iPhone последних лет. Такие экраны лучше подходят для вертикального отображения контента.

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Предположительно, помимо моделей iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max, будет представлен новый аппарат iPhone 16 Ultra. Он предложит самые продвинутые возможности, улучшенные камеры, увеличенный экран и не только, пишет Gizmochina.