Хотя до появления аппаратов iPhone 15 остаётся ещё несколько месяцев, уже есть кое-какие сведения относительно iPhone 16 следующего года. Аналитик Росс Янг из Display Supply Chain Consultants рассказал, что диагональ экранов этих аппаратов будет увеличена.
реклама
iPhone 16 Pro должен получить экран размером 6,3 дюйма, тогда как iPhone 16 Pro Max будет обладать диагональю экрана 6,9 дюйма. Это станет рекордным значением в истории айфонов, приближаясь к размеру 7-дюймовых планшетов.
Увеличение диагоналей приведёт к изменению соотношения сторон до 20:9 или 20,5:9. Это станет одним из наиболее значительных изменений iPhone последних лет. Такие экраны лучше подходят для вертикального отображения контента.
Предположительно, помимо моделей iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max, будет представлен новый аппарат iPhone 16 Ultra. Он предложит самые продвинутые возможности, улучшенные камеры, увеличенный экран и не только, пишет Gizmochina.