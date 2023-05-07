В данном случае смартфон спасла мягкая поверхность.

С момента появления первого оригинального iPhone люди подвергали его испытаниям на падение, чтобы оценить его прочность. От падения устройства с высоты до 20 футов и более, пользователи испытывали iPhone на прочность. Однако недавно один пользователь случайно уронил свой iPhone во время прыжка с парашютом с высоты 14 000 футов и даже об этом не знал. Хотя Apple заботится о том, чтобы iPhone был хорошо сконструирован и мог пережить случайные падения, в компании не учитывают, что устройство может упасть с самолета.

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Несмотря на ежегодные усовершенствования, которые компания Apple вносит в переднее и заднее стекло iPhone, после падения с парашютом устройство выжить не должно. Тем не менее, пользователь Хаттон Смит поделился на TikTok видеозаписью своего прыжка с парашютом, где он случайно уронил iPhone с высоты 14 000 футов (4 км) на скорости около 100 миль в час. iPhone пережил падение, и пользователь продолжил с ним работать после приземления. Стоит отметить, что если бы устройство упало на твердую поверхность, результат был бы другим. В данном же случае iPhone упал на мягкую поверхность, которая поглотила удар и спасла смартфон.

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По слухам, в конце этого года Apple выпустит iPhone 15 Pro с титановым покрытием, которое, как ожидается, обеспечит повышенную прочность по сравнению с нержавеющей сталью или алюминием, используемыми в текущей серии iPhone 14.