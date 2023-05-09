Компания Samsung в США получила разрешение со стороны местного регулирующего органа на работу функции уведомления о нерегулярном сердечном ритме (IHGN) приложения Health Monitor на часах Galaxy Watch. Вместе с электрокардиограммой часы смогут выявлять признаки мерцательной аритмии (AFib).
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Считается, что аритмия является индикатором проблем сердечно-сосудистой системы, которые увеличивают вероятность инсульта и прочих осложнений. Зачастую эти проблемы протекают незаметно.
Датчик на часах Samsung сможет в фоновом режиме обнаруживать нерегулярные сердечные ритмы, если включить эту функцию в приложении. Если будет зафиксировано несколько подобных случаев, часы выдадут предупреждение и предложат снять электрокардиограмму для получения точных показаний. Если признаки мерцательной аритмии будут обнаружены, следует обратиться к врачу.
К сожалению, такая опция доступна не всем. Это зависит от страны, оператора связи, модели подключенного смартфона. Samsung включает доступ к IHGN в обновлении программной оболочки One UI 5 Watch. Сначала функция будет доступна на следующем поколении часов Galaxy Watch, которые ожидаются в этом году. Позднее она посредством обновления придёт на ранее выпущенные часы. Также будут представлены новые возможности мониторинга сна и персонализированная зона сердечного ритма для использования в тренировках, пишет Engadget.