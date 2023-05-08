Спад поставок за год составил без малого 20%

Аналитическая компания IDC опубликовала отчёт по итогам первого квартала года на рынке планшетов. Apple продолжает лидировать, опережая своего вечного конкурента Samsung.

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Совокупные поставки планшетов за квартал снизились на 19,1% до 30,7 млн экземпляров. Это уровень поставок до пандемии, когда в первом квартале 2019 года он составил 30,1 млн и 31,6 млн в первом квартале 2018 года. Спад наблюдается у всех основных производителей. Apple и Samsung лидируют, в сумме выпуская примерно 58% планшетов. Huawei стала третьей, Lenovo и Amazon замыкают пятёрку.

Пандемия осталась в прошлом, поэтому работа и учёба дома встречаются не так часто. К тому же инфляция и экономические проблемы в разных странах не способствуют покупкам устройств вроде планшетов.

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И всё же, эксперты верят в будущее этого рынка. В частности, надежду придаёт скорый выпуск планшета Google, что показывает интерес компании к ним. Это может означать, что система Android будет больше учитывать потребности планшетов, пишет Gizmochina.