Бренд VAIO в своё время принадлежал компании Sony, но стал самостоятельным около 10 лет назад. Среди прочего он выпускает ноутбуки на Windows, а теперь и Android-планшеты.
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Была представлена модель VAIO TL10, в комплекте поставки которого есть клавиатура, чтобы работать с устройством как с ноутбуком. Планшет обладает экраном LCD IPS размером 10,4 дюйма с разрешением 2000 x 1200 пикселей. Используется не самый известный чип UNISOC Huben T616, в состав которого входит графический процессор Mali-G57MP1.
Объём оперативной памяти типа LPDDR4x составляет 8 ГБ, объём хранилища 128 ГБ. Имеется задняя камера с разрешением 8 Мп и передняя камера 5 Мп. Можно поставить целых две SIM-карты 4G, поддерживаются стандарты беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Звук выдают два стереодинамика, есть разъём для наушников. Ёмкость батареи составляет 7000 мАч, мощность зарядки 18 Вт. Работает планшет на Android 13.
В Бразилии он поступит в продажу по цене около $363 в пересчёте с местной валюты. Про появление в других странах пока не сообщается, пишет Gizmochina.