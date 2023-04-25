Не анонсированный мобильный чипсет Exynos 2400 от Samsung приписывают грядущим смартфонам Galaxy S24, но инсайдеры предположили, что собственный чипсет компании будет использоваться только для базовой модели. Более дорогие варианты Plus и Ultra могут получить будущий флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Процессоры Exynos от Samsung не считаются фаворитами, но инсайдеры считают, что последние данные о производительности указывают на перспективность процессора Samsung. Точные характеристики Exynos 2400 не являются общедоступными. Один из аналитиков предполагает, что Samsung выбрала 10-ядерный дизайн, а также увеличение количества ядер графического процессора с 6 до 12. 4-нм техпроцесс SF4P является очевидным выбором для производственной новинки.
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Инсайдер опубликовал результаты тестов, показанные неизвестным устройством, на котором работал чипсет Exynos 2400. Результаты Geekbench 5 показывают, что средний балл для одноядерного режима составляет 1530 с пиковым значением 1711. Средний балл в многоядерных нагрузках составляет 6210, а максимальное значение составляет 6967 баллов. Таким образом Exynos 2400 на 31% быстрее в многоядерной производительности, чем чипсет Snapdragon 8 Gen 2, который в настоящее время используется в смартфонах Galaxy S23 Ultra, но разрыв между ними с точки зрения производительности одного ядра не так велик. Процессору удалось опередить на 30% средний многоядерный результат Apple Bionic A16 нынешнего поколения, хотя последний на 20% превосходит предполагаемый инженерный образец в одноядерном режиме. В 2024 году Exynos 2400 столкнется с новым поколением чипсетов конкурентов, а именно с Bionic A17 следующего поколения от Apple и Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, поэтому сегодняшние результаты трудно экстраполировать на будущие мобильные процессоры.
Exynos 2400 может превзойти Snapdragon 8 Gen 3 в графической производительности. Утечки тестов предполагают, что интегрированный графический процессор Samsung следующего поколения Xclipse 940 имеет преимущество по сравнению с Adreno 750 от Qualcomm. Утечка тестов в API Vulkan указывает на явного лидера. iGPU Exynos 2400 набирает 13858 баллов, а Adreno третьего поколения Snapdragon набирает только 12946. Таким образом, южнокорейская компания лидирует с отрывом в 7%. Qualcomm, как правило, является лидером с точки зрения технологии графических процессоров на платформе Android, поэтому немного удивительно наблюдать явную победу со стороны Samsung.