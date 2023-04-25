Об этом говорят утечки результатов тестирования образцов нового чипсета Samsung Exynos 2400

Не анонсированный мобильный чипсет Exynos 2400 от Samsung приписывают грядущим смартфонам Galaxy S24, но инсайдеры предположили, что собственный чипсет компании будет использоваться только для базовой модели. Более дорогие варианты Plus и Ultra могут получить будущий флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Процессоры Exynos от Samsung не считаются фаворитами, но инсайдеры считают, что последние данные о производительности указывают на перспективность процессора Samsung. Точные характеристики Exynos 2400 не являются общедоступными. Один из аналитиков предполагает, что Samsung выбрала 10-ядерный дизайн, а также увеличение количества ядер графического процессора с 6 до 12. 4-нм техпроцесс SF4P является очевидным выбором для производственной новинки.

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Инсайдер опубликовал результаты тестов, показанные неизвестным устройством, на котором работал чипсет Exynos 2400. Результаты Geekbench 5 показывают, что средний балл для одноядерного режима составляет 1530 с пиковым значением 1711. Средний балл в многоядерных нагрузках составляет 6210, а максимальное значение составляет 6967 баллов. Таким образом Exynos 2400 на 31% быстрее в многоядерной производительности, чем чипсет Snapdragon 8 Gen 2, который в настоящее время используется в смартфонах Galaxy S23 Ultra, но разрыв между ними с точки зрения производительности одного ядра не так велик. Процессору удалось опередить на 30% средний многоядерный результат Apple Bionic A16 нынешнего поколения, хотя последний на 20% превосходит предполагаемый инженерный образец в одноядерном режиме. В 2024 году Exynos 2400 столкнется с новым поколением чипсетов конкурентов, а именно с Bionic A17 следующего поколения от Apple и Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, поэтому сегодняшние результаты трудно экстраполировать на будущие мобильные процессоры.

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Exynos 2400 может превзойти Snapdragon 8 Gen 3 в графической производительности. Утечки тестов предполагают, что интегрированный графический процессор Samsung следующего поколения Xclipse 940 имеет преимущество по сравнению с Adreno 750 от Qualcomm. Утечка тестов в API Vulkan указывает на явного лидера. iGPU Exynos 2400 набирает 13858 баллов, а Adreno третьего поколения Snapdragon набирает только 12946. Таким образом, южнокорейская компания лидирует с отрывом в 7%. Qualcomm, как правило, является лидером с точки зрения технологии графических процессоров на платформе Android, поэтому немного удивительно наблюдать явную победу со стороны Samsung.