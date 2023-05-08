Недавно в бенчмарке Geekbench обнаружился смартфон компании HTC с не самыми продвинутыми характеристиками. В частности, он работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 1, объём оперативной памяти у него 8 ГБ, хранилище 256 ГБ. Разрешение основной камеры составляет 108 Мп, наверху находится разъём для наушников.
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Этим аппаратом может быть HTC U23 Pro 5G с корпусом из пластика. Известно о модельных номерах 2QC9100, 2QC9200 и 2QCB100. Предположительно, ёмкость аккумулятора составляет 4600 мАч.
Предыдущим смартфоном этого производителя в прошлом июле стал Desire 22 Pro. Этот аппарат обладает экраном LCD размером 6,6 дюйма с частотой 120 Гц и разрешением 1080 x 2412. Работает он на процессоре Snapdragon 695 5G с конфигурацией 8/128 ГБ. Сзади три камеры с основной 64 Мп, сверхширокоугольной 13 Мп и сенсором глубины 5 Мп, спереди камера 32 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 4520 мАч.
Остаётся надеяться, что HTC найдёт в себе силы и желание снова начать выпускать смартфоны премиального уровня, которыми она когда-то славилась, пишет Phonearena.