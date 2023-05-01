Компания HTC, которая когда-то входила в число ведущих производителей смартфонов, теперь редко попадает в новости. Недавно она представила очередной не самый продвинутый смартфон, а теперь готовится ещё один. Организация Bluetooth SIG выдала сертификат на модели 2QC9200, 2QC9100 и 2QCB100, которые могут быть одним смартфоном для разных стран. Это может оказаться аппарат HTC U23 Pro, который теперь заметили в бенчмарке Geekbench.
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Устройство работает на процессоре с четырьмя ядрами с частотой 1,8 ГГц, тремя с частотой 2,36 ГГц и одним 2,4 ГГц. Также здесь есть графический процессор Adreno 644. Из этого можно предположить, что речь идёт о чипе Snapdragon 7 Gen 1.
Объём оперативной памяти устройства составляет 12 ГБ, операционная система Android 13. Результаты одноядерного и многоядерного тестирования равны 933 и 2351 балл соответственно.
Относительно других характеристик пока можно только гадать. Речь может идти об экране AMOLED с частотой 120 Гц, хранилище 256 ГБ и большой батарее. Аппарат может быть представлен в июне на Тайване, пишет Gizmochina.