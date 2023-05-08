Два аппарата Samsung и один Motorola вошли в тройку самых простых для ремонта

Исследование Electronics Hub показало, что смартфоны компании Samsung в прошлом году опередили аппараты Apple по простоте ремонта. Были взяты данные фирмы iFixit, которая специализируется на разборке мобильных устройств и оценке их ремонтопригодности.

реклама

Аппараты Samsung Galaxy 2022 года выпуска ремонтировать проще других. Galaxy S22 Ultra занимает третье место по ремонтопригодности, впереди него только Galaxy A40 (2019) и Moto G7. Средняя продолжительность ремонта Galaxy A40 составляет 32,6 минуты и в 42% случаев ремонт этих аппаратов считается лёгким. Galaxy S22 Ultra ремонтируют в среднем 48,1 минуту, 33,3% ремонтов считаются лёгкими.

Сложнее всего самостоятельно починить Google Pixel 7, продолжительность процесса равняется 60,3 минуты. Galaxy Note 10 также не стоит чинить самостоятельно, поскольку это может занять 58,4 минуты, а инструкции по его ремонту описываются как трудные для реализации.

Samsung лидировала по ремонтопригодности аппаратов в 2013 и 2014 годах, после чего уступала конкурентам вроде Google, Motorola, Apple и Xiaomi. Теперь компания вернула себе лидерство в этом плане.

Флагманы Galaxy S23 нынешнего года тоже имеют хорошую ремонтопригодность. В частности, аккумуляторы извлекаются достаточно легко.

рекомендации RX 7900XT подешевела на порядок Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Исследование показывает, что важно выбирать смартфон в том числе с учётом простоты ремонта. Хочется надеяться, что другие производители возьмут пример с Samsung, пишет Gizmochina.