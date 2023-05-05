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Опубликованы рендеры будущего смартфона-раскладушки Samsung Galaxy Z Flip 5
Известный инсайдер Ice Universe поделился новой порцией информации.
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Известный инсайдер, чей авторитет не подлежит сомнению - Ice Universe, поделился новой порцией информации, касательно будущего смартфона-раскладушки Samsung Galaxy Z Flip 5. На своем аккаунте в твиттере, инсайдер опубликовал новые рендеры устройства, которые раскрывают все нововведения и изменения, ожидаемые в новинке. Стоит сказать, что изменилась не только внутренняя составляющая смартфона, но внешние элементы дизайна, причем существенно.

Как ожидается, новая модель будет иметь значительно увеличенный внешний 3,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 720×748 пикселей. Таким образом, наблюдается практически двукратный прирост диагонали по сравнению с прошлогодней моделью, которая имела куда меньший 1,9-дюймовый дисплей с разрешением 260×512 пикселей. В связи с этим, экран займет почти всю верхнюю часть внешней панели, с достаточно необычным обтеканием камерного блока. Изменились и объективы, точнее их расположение, теперь они будут располагаться горизонтально. Для наглядности можно сравнить два устройства рядом друг с другом.

Благодаря заметному увеличению диагонали внешнего дисплея у пользователей появится возможность полноценного его использования. Теперь он будет годиться не только для просмотра уведомлений, а и для многих других функций.

Также в дополнение к этим рендерам в сети появились и другие, которые подтверждают вышеописанные нововведения в дизайне. Если говорить о внутреннем дисплее, то здесь изменений не наблюдается, его диагональ останется прежней, то есть она будет равна 6,7 дюйма.

Так как Galaxy Z Flip 5 позиционируется как флагманское устройство, то соответственно он должен получить самое свежее железо, а конкретно, флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Объем оперативной памяти будет составлять 8 либо 12 ГБ, а объем встроенной 128 либо 256 ГБ. Емкость аккумулятора будет равна 4100 мА·ч.

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Ожидается, что следующая масштабная презентация компании Samsung - Galaxy Unpacked, должна пройти в конце июля.

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#samsung #qualcomm #snapdragon 8 gen 2 #galaxy unpacked #galaxy z flip 5
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