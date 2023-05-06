Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение добавить игру Fortnite в список олимпийских киберспортивных соревнований. Десяток геймеров из серии Fortnite Champion Series будут соревноваться на специальном острове Fortnite Creative Island.
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Также МОК начинает продавать билеты на Олимпийскую неделю киберспорта. Желающие могут посетить Сингапур с 22 по 25 июня. Попасть на мероприятие на один день стоит $7,5, на три дня $15. Соревнование по Fortnite будет проведено 24 июня. Его можно посмотреть на сайте Olympics.com и в соцсетях.
До настоящего времени в Олимпийской киберспортивной серии было девять игр. В их число входят Just Dance, гонки Gran Turismo, велоспорт Zwift и веб-шахматы. МОК рассматривает их как способ популяризации киберспорта и видеоигр в целом. Среди всех выбранных для соревнований игр Fortnite является самой популярной, что должно привлечь дополнительное внимание зрителей, пишет Engadget.