Ранее поступала информация, согласно которой в следующем году будут представлены новые планшеты iPad Pro. Среди них должна быть 14-дюймовая модель Ultra. Теперь говорится об использовании там процессора M3 Pro.
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В следующем году от Apple ждут двух iPad Pro, с экранами 11 и 12,9 дюйма. Слух о существовании iPad Ultra является относительно новым. До сих пор планшеты Apple не работали на процессорах M Pro. Этот же процессор должен войти в состав ноутбуков Macbook следующего года. Пока не сообщается, насколько он будет превосходить Apple M2 Pro, зато говорится о расширении функциональности системы iPadOS. Некоторые приложения из компьютеров Apple должны прийти на планшеты. В прошлом году сообщалось, что Apple работает над созданием гибридной операционной системы для компьютеров и планшетов.
Если говорить об аппаратных возможностях будущих iPad Pro, там ожидаются экраны OLED с тонкими рамками вокруг. Не исключено, что в результате этого стоимость планшетов может вырасти, пишет Nextpit.