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Релиз процессоров Apple M3 мог быть отложен
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Согласно последним слухам, компания Apple не собирается в этом году представлять процессор M3. Он должен был стать первым, который будет производиться на техпроцессе TSMC 3 нм, и должен был войти в состав новых MacBook и iPad. Теперь это случится не раньше следующего года.

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Причина в том, что у TSMC возникли трудности с производством нужного количества чипов Apple M3 и A17 Bionic. Компания не может получить достаточно высокий процент годных чипов с пластины. В результате может оказаться так, что в этом году не будут выпущены новые 13-дюймовые ноутбуки MacBook с сенсорной панелью и MacBook Air с двумя размерами экрана.

Не будет в этом году и планшетов iPad на новом процессоре. Обычно новые модели iPad Pro выходят через несколько месяцев после нового поколения MacBook, так что ждать этого можно только в 2024 году. В своих планшетах Apple собирается перейти на панели OLED. Это будут экраны размером 11 и 12,9 дюйма.

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Что касается мобильных процессоров A17 Bionic, вполне возможно, что они появятся в срок, несмотря на новый техпроцесс. Для Apple аппараты iPhone являются приоритетными, поэтому именно для них компоненты будут производиться в первую очередь, пишет wccftech.

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