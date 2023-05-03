У владельцев этих устройств появляется дополнительный стимул сменить их на новые

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Среди производителей Android-устройств компания Samsung является лидером по продолжительности программной поддержки. В прошлом году южнокорейский производитель пообещал делать это на протяжении пяти лет.

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Более старые модели получали обновления в течение четырёх лет. В результате сейчас завершается поддержка следующих устройств:

Galaxy A10

Galaxy A20

Galaxy A40

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab A 10.1

Galaxy Tab A with S Pen

Все они были представлены раньше апрель 2019 года. Galaxy A10 и Galaxy A40 в последний раз получили патч безопасности в марте.

Естественно, эти смартфоны и планшеты не перестанут работать после прекращения поддержки. Сейчас на них установлена Android 11, где нет проблем с запуском приложений из магазина Google Play. Проблемы могут быть только при обнаружении новых уязвимостей, которые уже не будут закрыты.

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В ближайшие месяцы значительное число других смартфонов и планшетов Samsung также перестанут получать программные обновления, сообщает Gizmochina.