Среди производителей Android-устройств компания Samsung является лидером по продолжительности программной поддержки. В прошлом году южнокорейский производитель пообещал делать это на протяжении пяти лет.
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Более старые модели получали обновления в течение четырёх лет. В результате сейчас завершается поддержка следующих устройств:
- Galaxy A10
- Galaxy A20
- Galaxy A40
- Galaxy Tab S5e
- Galaxy Tab A 10.1
- Galaxy Tab A with S Pen
Все они были представлены раньше апрель 2019 года. Galaxy A10 и Galaxy A40 в последний раз получили патч безопасности в марте.
Естественно, эти смартфоны и планшеты не перестанут работать после прекращения поддержки. Сейчас на них установлена Android 11, где нет проблем с запуском приложений из магазина Google Play. Проблемы могут быть только при обнаружении новых уязвимостей, которые уже не будут закрыты.
В ближайшие месяцы значительное число других смартфонов и планшетов Samsung также перестанут получать программные обновления, сообщает Gizmochina.