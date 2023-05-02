В этой новости я затрону использование ИИ у программистов, и какие за это могут быть введены санкции в отношении компании к сотрудникам.

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Samsung запрещает использование ChatGPT и других инструментов генеративного AI на устройствах компании после того, как по меньшей мере три сотрудника использовали его для устранения неполадок в собственном коде и обобщения записей внутренних совещаний.

В памятке, разосланной в понедельник, южнокорейская компания уведомила сотрудников о своем решении "временно ограничить использование генеративного AI", сообщает Bloomberg. В дополнение к ChatGPT, это может включать конкурирующие чат-боты, такие как Google Bard и Microsoft Bing AI.

"Интерес к платформам генеративного AI, таким как ChatGPT, растет как внутри компании, так и за ее пределами", - говорится в сообщении Samsung. "Хотя этот интерес сосредоточен на полезности и эффективности этих платформ, также растет озабоченность по поводу рисков безопасности, связанных с генеративным ИИ".

Руководители Samsung обеспокоены тем, что ChatGPT будет хранить внутренние данные и не даст возможности удалить их до того, как чат-бот AI раскроет их в ответах пользователям по всему миру, говорится в служебной записке. Сотрудники, которые продолжат использовать ChatGPT, будут подвергнуты "дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения", говорится в сообщении Samsung.

Тем временем, Samsung заявляет, что создает собственные инструменты для замены часто используемых ChatGPT, таких как перевод, резюмирование заметок и исправление ошибок в коде. Новый режим "инкогнито", который OpenAI добавил на прошлой неделе, сообщает Reuters, явно недостаточен.

"Компания пересматривает меры безопасности, чтобы создать безопасную среду для безопасного использования генеративного AI для повышения производительности и эффективности сотрудников", - говорится в служебной записке.

Другие крупные компании запретили или ограничили использование ChatGPT. В марте руководители отдела разработки программного обеспечения Walmart выпустили предупреждение о ChatGPT, а также набор внутренних рекомендаций по использованию, сообщает US Sun. Компания Verizon и крупные банки, такие как JP Morgan, сделали то же самое, сообщает The Wall Street Journal.

ChatGPT привлек миллионы пользователей, особый интерес к нему проявляют инженеры-программисты, которые используют его для написания простых программ и сокращения времени на выявление и устранение проблем в коде. Опытные пользователи даже придумали, как использовать его для создания целых веб-сайтов.

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Признавая такое большое количество пользователей, Google недавно обновил Bard, добавив возможность программирования на более чем 20 языках.