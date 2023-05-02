Премиальные смартфоны Samsung Galaxy S21 были представлены больше двух лет назад, но до старости им ещё далеко. Аппараты Samsung в этой ценовой категории изначально имеют большой запас, а длительные программные обновления южнокорейского производителя делают их ещё более долговечными. Недавнее обновление даёт обладателям этих смартфонов доступ к астрофотографии посредством приложения Expert RAW.
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Размер обновления достигает 1 ГБ. Оно содержит улучшения для приложений «Камера» и «Галерея». Что касается астрофотографии, это означает возможность снимать ночное небо с по-настоящему длинной выдержкой. Небо должно быть ясным, а источников света вокруг как можно меньше, чтобы не мешать съёмке. Также необходимо пользоваться штативом. Это даст возможность делать снимки с выдержкой до 10 минут. Ещё поддерживается функция наложения созвездий. Приложение Expert RAW можно скачать в магазине Samsung Galaxy Store, пишет Androidauthority.