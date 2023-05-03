Впервые с позапрошлого года, когда был представлен аппарат Nokia XR20, компания HMD Global выпускает новый защищённый смартфон. Его дизайн остался примерно прежним, снова предлагая рамку из алюминия и корпус из поликарбоната. Аппарат обладает защитой MIL-STD-810H и IP69K. Последний является шагом вперёд по сравнению с распространённым стандартом IP68, давая возможность выдерживать нахождение под струями горячей воды под высоким давлением. Производитель утверждает, что корпус смартфона переживёт нахождение в мойке высокого давления.
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Размер экрана LCD 6,49 дюйма, частота 120 Гц, разрешение FHD+, яркость 500 нит. Экран защищён стеклом Gorilla Glass Victus, чтобы выдержать падения с высоты 1,8 м. В Европе на смартфон даётся гарантия бесплатной замены в течение года.
По своим характеристикам это устройство средней ценовой категории. Здесь используется процессор Snapdragon 695 5G, не слишком далеко ушедший от Snapdragon 480 в аппарате двухлетней давности. Объём оперативной памяти 6 ГБ, хранилище 128 ГБ. Ёмкость батареи равна 4800 мАч, мощность проводной зарядки 33 Вт. Беспроводной зарядки нет, как и зарядного устройства в комплекте поставки.
Разрешение основной камеры 64 Мп, апертура f/1,79, размер пикселей 0,7 мкм. Есть сверхширокоугольная камера 8 Мп и передняя камера 16 Мп. Имеется также разъём для наушников, два стереодинамика, две кнопки, сканер отпечатков сбоку, NFC, слоты для двух SIM-карт, eSIM и Android 12. Android должна быть обновлена три раза, ежемесячные патчи безопасности будут выпускать четыре года.
Особо дешёвым это устройство Nokia не назовёшь, поскольку в Великобритании цена составляет 500 фунтов. Пока доступна чёрная версия, летом появится зелёная, сообщает Androidauthority.