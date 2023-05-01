Изменения произойдут в поколении Meteor Lake

Компания Intel сообщила, что будет использовать новый бренд в своих процессорах Meteor Lake. Только вчера в базе данных бенчмарка Ashes of The Singularity появился процессор Intel Meteor Lake под кодовым названием Core Ultra 5 1003H. Было предположение, что это просто предварительное название инженерного образца, но на самом деле это будет новый бренд Core Ultra.

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Intel может начать с нуля, поскольку нет никаких указаний, что Meteor Lake относится к 14-му поколению процессоров Core. Помимо Ultra, могут выпускаться процессоры Extreme, Core Max, Core Pro.

Процессоры Meteor Lake должны быть основаны на новой архитектуре с плитками. Речь идёт о четырёх основных плитках: IO, SOC, GFX и Compute. Последняя состоит из плитки центрального процессора и GFX. Центральный процессор получит новый гибридную конструкцию ядра, состоящую из Redwood Cove P-Core и Crestmont E-Core. GPU получит новое графическое ядро Xe-LPG на архитектуре Alchemist.

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Прирост производительности на единицу энергопотребления составит около 50%, а графическая производительность должна вырасти вдвое. В этих процессорах ожидается тройная гибридная архитектура с ядрами P/E/LP-E, новые ядра P (Redwood Cove), новые E (Crestmont), до 14 ядер (6+8) в линейке H/P, до 12 (4+8) в серии U. Центральный процессор будет производиться на техпроцессе Intel 4, графический на TSMC. Графический чип Intel Xe-MTL будет иметь 192/128 исполнительных блоков. Также ожидается поддержка памяти до 96 ГБ DDR5 и 64 ГБ LPDDR5X, линии x8 Gen 5 для дискретных видеокарт в линейке процессоров H. Ещё будет поддержка трёх твердотельных накопителей M.2 Gen 4 x4 и четыре порта Thunderbolt 4, пишет wccftech.