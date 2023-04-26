Также их производство может стать дешевле

Специалисты из Массачусетского Технологического Института рассказали о создании нового материала, которые позволит быстрее заряжать аккумуляторы. Спрос на батареи продолжает расти за счёт распространения электромобилей, систем резервного питания, мобильных устройств и т.д. Эффективные батареи не только обеспечат энергию, но и сделают это с меньшим ущербом для окружающей среды.

реклама

У современных аккумуляторов имеются недостатки. В частности, это продолжительность зарядки. Также трудно разработать аккумуляторы высокой ёмкости с длительным сроком годности конденсаторов.

Литий-ионные батареи используются сейчас наиболее широко, обладая высокой ёмкостью, но заряжаются они медленно. В качестве альтернативы создаются батареи на основе недорогих органических материалов. Однако, их электропроводность составляет желать лучшего. В рамках других подходов применяются модульные конструкции, но они стоят слишком дорого.

Всё это приводит к необходимости создать электроды с высокой ёмкостью и малым временем зарядки, а также долговечностью конденсаторов. Было придумано сочетание органических материалов для использования в катодах. Прежние попытки применять органические материалы оказались безуспешными, так как они растворялись в электролите. На этот раз удалось создать стабильные органические соединения. Ими стали бис-тетрааминобензохинон и его полимерный аналог поли(бис-тетрааминобензохинон). Они показали высокую ёмкость хранения заряда и высокую скорость зарядки.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Органический материал смог накапливать 310 мАч заряда, что примерно в два раза больше в сравнении с катодами современных литий-ионных аккумуляторов. Время зарядки составляло только 33 секунды. Использование ионов магния или натрия вместо более редкого лития позволит сократить расходы, пишет techxplore.